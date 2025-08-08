Abrumadora diferencia de visualizaciones entre el streaming del Conicet y la cadena nacional de Javier Milei
El mensaje grabado del Presidente no alcanzó ni el 1% de la audiencia que logra el vivo científico desde el fondo del océano en Mar del Plata.
La reciente cadena nacional del presidente Javier Milei que generó controversias por su rating en la TV, también fue transmitida en vivo por YouTube, con un desempeño de audiencia notablemente bajo en comparación con el fenómeno del streaming del Conicet desde el fondo del mar.
Justamente, previo a la salida del mensaje grabado del mandatario, en redes sociales y WhatsApp se había difundido una convocatoria a apagar la cadena a las 21 horas y sintonizar la transmisión desde el fondo del océano en Mar del Plata.
De esta manera, según reconstruyó Noticias Argentinas, el mensaje presidencial no logró alcanzar ni el 1% de las visualizaciones de una de las últimas emisiones de la expedición científica, que continúa batiendo récords de audiencia.
La comparación de métricas en la plataforma de videos es contundente: una hora después de su finalización, la cadena nacional del Presidente, emitida la noche del viernes, acumulaba apenas 6.604 visualizaciones, mientras que una de las transmisiones más recientes de la misión científica "Talud Continental IV" superó las 920.000 vistas, evidenciando una diferencia abrumadora en el interés del público.
El discurso en el que el Presidente Milei defendió su plan económico y justificó los vetos a leyes sociales apenas superó las 6.000 visualizaciones. Por otro lado, las imágenes de la biodiversidad a casi 4.000 metros de profundidad han cautivado a cientos de miles de espectadores, con varios videos de la expedición que ya superan las 300.000, 500.000 e incluso 900.000 vistas.
Incluso, la transmisión que se llevó a cabo en simultáneo con el mensaje del Presidente sumaba casi 500 mil visualizaciones.
El éxito de la transmisión del Conicet, realizada en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, generó un fuerte debate en redes sociales sobre el creciente interés del público en contenidos científicos de calidad. Este caso particular demostró cómo la exploración y el conocimiento lograron imponerse de manera categórica a un mensaje presidencial en el horario de mayor audiencia del streaming.
