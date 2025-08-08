Abrumadora diferencia de visualizaciones entre el streaming del Conicet y la cadena nacional de Javier Milei

Incluso, la transmisión que se llevó a cabo en simultáneo con el mensaje del Presidente sumaba casi 500 mil visualizaciones.

conicet (3)

El éxito de la transmisión del Conicet, realizada en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, generó un fuerte debate en redes sociales sobre el creciente interés del público en contenidos científicos de calidad. Este caso particular demostró cómo la exploración y el conocimiento lograron imponerse de manera categórica a un mensaje presidencial en el horario de mayor audiencia del streaming.