Convocaron a un apagón de la cadena nacional de Javier Milei: "Nos conectamos al streaming del Conicet"
En redes sociales y WhatsApp circuló una convocatoria que llamaba a boicotear el mensaje grabado del Presidente.
El presidente Javier Milei brindó este viernes por la noche una cadena nacional, por lo que opositores convocaron al mismo horario un apagón televisivo y el encendido del streaming del Conicet, que continúa con su expedición en el cañón de Mar del Plata.
A través de un mensaje grabado desde la Casa Rosada, el mandatario se refirió a los vetos del Ejecutivo sobre las leyes de aumento a las jubilaciones, reinstauración de la moratoria previsional y declaración de emergencia en discapacidad, las cuales ya habían sido aprobadas por el Congreso de la Nación.
La cadena salió pasadas las 21 horas, por lo que desde minutos antes comenzó a circular una convocatoria para no darle rating al anuncio presidencial.
"APAGÓN TELEVISIVO A LA CADENA NACIONAL DE MILEI", es la consigna que se viralizó en redes sociales y WhatsAppa. "Hoy a las 21 hs (mismo horario de la cadena nacional) nos conectamos al streaming del CONICET desde todos los celulares, computadoras, tablets y televisores", completa, acompañado con el link al streaming en vivo de Schmidt Ocean.
NOTA EN DESARROLLO
