Agustín Rossi habló por primera vez como candidato a vicepresidente en Radio 10

El candidato a Vicepresidente por "Unión por la Patria", Agustín Rossi, rompió el silencio en "Conflicto de Intereses" con Juan Amorin y contó detalles de lo que fue su designación.

"La dinámica interna terminó generando esta fórmula de consenso con una actitud muy generosa de los compañeros. Me preguntaron si estaba dispuesto y después me comunicaron que estaba todo acordado. No participé en nada", sostuvo el compañero de fórmula del actual Ministro de Economía Sergio Massa y enfatizó: "Sin dudas que el Kirchnerismo está presente en la Fórmula. Yo soy kirchnerista, no cambié nunca".

Rossi, en diálogo con Juan Amorin sostuvo que es mentira lo que dicen en la oposición: "El ciclo económico está cambiando. Massa tiene una mirada muy certera del camino que tenemos adelante".

"Yo había decidido que no iba a avanzar con mi precandidatura, había empezado a dialogar con compañeros sobre el acuerdo que existía por Wado y Manzur para ver el posicionamiento de distintas provincias", contó, a la vez que agregó que ya habló con Sergio Massa y quedaron en reunirse por estas horas.

"Massa tiene cantidad de valores como dirigente político y potencial presidente de los argentinos", recalcó. Además, subrayó que su compañero "conoce cuáles son los problemas de los argentinos" y es que es"uno de los pocos dirigentes que más conoce las potencialidades de nuestro país y su capacidad de gestión".