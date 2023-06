Agustín Rossi podría bajar su candidatura "si no mide"

PASO: “Sería un error forzar una síntesis que hoy no existe”

Acerca del debate sobre si el FdT debe ir o no con un candidato único a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, Rossi consideró que “sería un error no desplegar esa aptitud electoral” permitiendo que haya unas PASO y, por el contrario, “tratar de forzar una síntesis que hoy naturalmente no existe”.

“Independientemente de mi precandidatura, creo que sería un error forzar una síntesis que hoy no existe, porque si existiera la síntesis ya la hubiésemos conocido”, sostuvo el exministro de Defensa, para quien si “no hay nada que sintetice” y se quiere “forzar esa síntesis”, se va “en el sentido contrario de lo natural”.

“La evolución del FdT va hacia un lado, y algunos quieren ir hacia el otro”, sostuvo en relación a quienes impulsan en el oficialismo la idea de un candidato único que represente a la coalición en las PASO del próximo 13 de agosto. “La verdad es que no veo un candidato de consenso, no veo un candidato de síntesis y veo inconveniente forzar una síntesis a 17 días del cierre de lista”, añadió.

Consultado sobre si en su proyecto presidencial le gustaría que en la provincia de Buenos Aires lo acompañe su actual gobernador, Axel Kicillof, Rossi destacó que se trata de “un gobernador excelente" y además "un excelente compañero”.

“Yo fui compañero de él en el gabinete de Cristina (Fernández de Kirchner), fuimos compañeros en el bloque de Diputados”, dijo, pero agregó que “Victoria (Tolosa Paz) también es una excelente dirigente”.

Qué debería pasar para que Rossi decline su precandidatura

Sobre su postulación a presidente, Agustín Rossi dijo que "una candidatura es algo que puede empatizar o generar expectativas en determinados sectores del Frente de Todos y en eso estoy trabajando".

En ese sentido, indicó que "no estoy trabajando en una alianza o en confluir con otro de los precandidatos; estoy pensando en tratar de construir una lista que llegue al 24 de junio conmigo a la cabeza como candidato a presidente".

Sobre si habría algún aspecto o decisión dentro del FdT que lo haría declinar su postulación, el actual jefe de Gabinete respondió lacónicamente: “Que no mida. Que vea en las encuestas que no genero expectativas, es lo único”.