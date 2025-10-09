Ahora Javier Milei dice que "jamás" habló de "dolarizar"

De cara a la nueva reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pactada para el martes 14 de octubre en la Casa Blanca, Milei se adelantó cuáles son sus expectativas: “Las mejores como siempre. ¿¿Las reuniones que tuve las calificarían con menos de excelente? Aviso que la que viene va a ser mucho mejor todavía. No puedo adelantar nada de lo que se va a hablar.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, llegó el sábado pasado a Washington, donde negocia con Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Donald Trump, y Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), los detalles del paquete de ayuda financiera que Estados Unidos aseguró que le dará a la Argentina.

Respecto al viaje de Caputo, que podría quedarse en Estados Unidos país al menos hasta la reunión con Trump, Milei acaró: “Solo se van a informar cosas en la medida que vayas saliendo. Aviso que si algún medio dice algo están mintiendo. El equipo es totalmente hermético. Se van a anunciar las cosas cuando estén, no se dejen engañar”.