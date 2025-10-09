Jony Viale se inmoló por Karen Reichardt: "Miren que Cinthia Fernández sacó más votos que Guillermo Moreno"
Mientras en La Libertad Avanza no saben qué más hacer para que no encabece la lista, el periodista oficialista parece que le tiene fe de cara a las elecciones. ¿O saltó sobre la granada?
A pocos días de las elecciones legislativas, la atención se centra ahora en la flamante cabeza de lista de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Karen Reichardt, que empieza a ser blanco de polémicas, aunque el periodista oficialista Joni Viale no dudó en inmolarse por la flamante candidata de Javier Milei.
Si bien la exactriz y vedette viene generando controversias por su no tan antiguo archivo en redes sociales, con tuits contra Lionel Messi, pero también otros racistas y clasistas, el periodista hizo un editorial mencionando un supuesto ataque machista y misógino, y hasta apuntó contra el feminismo, en una verdadera ensalada de temas.
"Qué desconcertante el feminismo selectivo de Mengoni, ¿no? De de esta gente. Porque hacen marchas el día de la mujer y te dicen, 'No nos cosifiquen, no hablen de nuestros cuerpos, no se habla de los cuerpos. Somos mujeres empoderadas. No nos discriminen, no nos miren el culo'', argumentó Viale.
La denuncia del periodista, sin ningún dato, imagen o video que lo respalde, continuó y aseguró: "Ahora, hay una mujer candidata del otro lado, lo primero que le dicen es, 'puta, gato, trola, zorra, buscona, la pusieron por el culo, la pusieron por las tetas...'".
"Son de cuarta, ¿eh? Son de cuarta. Viven diciendo, n'o, no se metan con los cuerpos', y lo primero que hacen es meterse con los cuerpos. La verdad, son de cuarta, me parece que son feministas de pacotilla", se quejó el conductor de Radio Rivadavia.
En medio de sus quejas contra el "feminismo", Viale no pudo con su genio y apuntó contra el peronismo, principalmente contra el referente de Principios y Valores, Guillermo Moreno.
"No subestimen tanto a las modelos, ¿eh? Porque les recuerdo que Cintia Fernández sacó más voto que Moreno. ¿Eh? Moreno la tenés adentro ahí...", espetó el conductor, poniéndole fichas a la candidata libertaria.
