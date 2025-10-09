Jony Viale se inmoló por Karen Reichardt: "Miren que Cinthia Fernández sacó más votos que Guillermo Moreno"

"Son de cuarta, ¿eh? Son de cuarta. Viven diciendo, n'o, no se metan con los cuerpos', y lo primero que hacen es meterse con los cuerpos. La verdad, son de cuarta, me parece que son feministas de pacotilla", se quejó el conductor de Radio Rivadavia.

En medio de sus quejas contra el "feminismo", Viale no pudo con su genio y apuntó contra el peronismo, principalmente contra el referente de Principios y Valores, Guillermo Moreno.

"No subestimen tanto a las modelos, ¿eh? Porque les recuerdo que Cintia Fernández sacó más voto que Moreno. ¿Eh? Moreno la tenés adentro ahí...", espetó el conductor, poniéndole fichas a la candidata libertaria.