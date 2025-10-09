Polémica con los feriados: Javier Milei decidió eliminar el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural"

La decisión del Gobierno de Milei de emplear el nombre "Día de la Raza" ha sido interpretada por numerosos sectores de la sociedad y la política como un retroceso en materia de derechos y un gesto de negacionismo hacia la riqueza y la compleja composición cultural de la identidad argentina.

Cómo es el fin de semana largo de octubre

A pesar de la disputa por el nombre, el descanso extendido de los argentinos está confirmado. El Gobierno dispuso que el domingo 12 de octubre sea trasladable. De esta manera, el viernes 10 de octubre pasó a ser feriado.

En un primer momento, la administración libertaria había modificado los feriados punte y cambiado a "días laborales con fines turísticos", que derivaba en que el asueto no fuera obligatorio para todos los trabajadores sino que pasaba a ser a elección de los empleadores. En el marco de la caída del turismo, el Gobierno revirtió esta medida, y en este caso, decidió convertir en trasladable un feriado que era inamovible.

De esta forma, los ciudadanos disfrutarán de un fin de semana largo de tres días (del viernes 10 al domingo 12 inclusive), una pausa clave para fomentar el turismo interno antes del inicio de la temporada de verano.