Karen Reichardt no podrá votarse a sí misma en las elecciones legislativas: los motivos
No le sale una a la flamante primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza.
A pocos días de las elecciones legislativas, la atención se centra ahora en la flamante cabeza de lista de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Karen Reichardt, que empieza a ser blanco de polémicas por sus no tan antiguo archivo en redes sociales, con tuits contra Lionel Messi, pero también otros racistas y clasistas, y ahora se conoció que ni siquiera podrá votarse a sí misma.
Tras la renuncia de José Luis Espert, y el revés que sufrió LLA en la Justicia Electoral, la exactriz y vedette deberá encabezar la lista, pese a las ganas de Diego Santilli. Posiblemente, ni la propia candidata pensaba tener que ser la cara del oficialismo en la campaña electoral.
El miércoles, el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires rechazó la propuesta de LLA para que Santilli reemplace a Espert como cabeza de la lista de los candidatos a diputados. De esta forma, el primer lugar será ocupado por Reichardt.
En este marco, el archivo de Karina Celia Vazquez, conocida como Karen Reichardt, salió rápidamente a la luz, con una serie de posteos, publicados entre 2015 y 2018, que contienen un fuerte contenido racista, clasista y despectivo, principalmente dirigido a los hinchas de Boca. De todos modos, ella se encargó de denunciar una "operación en su contra".
“¡Me están operando de una manera espantosa ! Los twits con malas palabras hacia Messi son falsos y este a Macri también, busquen en mi cuenta y verán q no existen… Encima con faltas de ortografía”, aseguró la ahora líder de lista de diputados bonaerenses de LLA.
Con este contexto reciente, la aspirante a legisladora libertaria sumó un nuevo papelón, ya que se conoció que no podrá votarse a sí misma, ya que está registrada en el padrón electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
