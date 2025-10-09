Karen Reichardt no podrá votarse a sí misma en las elecciones legislativas: los motivos

“¡Me están operando de una manera espantosa ! Los twits con malas palabras hacia Messi son falsos y este a Macri también, busquen en mi cuenta y verán q no existen… Encima con faltas de ortografía”, aseguró la ahora líder de lista de diputados bonaerenses de LLA.

Con este contexto reciente, la aspirante a legisladora libertaria sumó un nuevo papelón, ya que se conoció que no podrá votarse a sí misma, ya que está registrada en el padrón electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

karen