Javier Milei, rumbo a las elecciones: "Estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado"

El Presidente dijo hablar de Mendoza como un supuesto ejemplo del éxito que se logra cuando el Estado se retira. Destacó especialmente la industria vitivinícola local, señalando el Valle de Uco como prueba de cómo "la libertad y el capital privado pueden crear, casi de la nada, una industria de calidad mundial".

"La industria vitivinícola es un testamento a la excepcionalidad argentina. Cualquier ciudadano del mundo que hoy piense en Malbec piensa en Argentina, convirtiéndolo así en una pieza fundamental de nuestra marca país", señaló el libertario.

En este marco, el jefe de Estado insistió en que "sea cual sea la industria, cuando el Estado no se entromete, cualquier adversidad palidece ante el talento y la capacidad de nuestro pueblo". Asimismo, culpó al "modelo del Estado gigante y el chamanismo económico" de haber llevado al país al "fondo de la tabla".

En tanto, Milei delineó las reformas estructurales que su Gobierno planea implementar, priorizando la reducción de la intervención estatal y la mejora del marco legal para la producción: sistema tributario, reforma laboral y seguridad.

"Debemos reformar nuestro sistema tributario para que el Estado les saque lo menos posible a los argentinos y para que los argentinos puedan saber en todo momento cuánto les está quitando el Estado", sostuvo el libertario, que destacó haber bajado la presión fiscal en dos puntos del PBI durante su primer año de gestión.

Con el argumento de buscar un "loop de reformas permanentes", Milei explicó que bajar impuestos "libera recursos en el sector privado" y permite hacer una reforma laboral que haga "sencillo" dar empleo en un contexto de crecimiento salarial y de trabajo.

Por último, el Presidente subrayó que el orden y el respeto por la propiedad privada son "condiciones indispensables" para el crecimiento económico. Celebró haber reducido los piquetes ("hoy ese número es cero") y afirmó que el país tiene los "niveles de delitos más bajos de la historia."

El llamado de de Javier Milei para las elecciones

De cara a las elecciones legislativas de octubre, Milei pidió el apoyo de los ciudadanos para obtener una composición legislativa "no tan hostil" que permita profundizar el camino.

El mandatario concluyó con un mensaje de esperanza y firmeza: "Si llevamos a cabo las reformas pro-mercado que la Argentina necesita y nos mantenemos firmes en el camino que hemos emprendido, con el apoyo de la mayoría de los argentinos, milagros como el del Valle de Uco se replicarán a lo largo y ancho del territorio nacional."

"Si no aflojamos, si hacemos valer la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo, despegaremos de una forma que no llegamos a dimensionar," concluyó Milei.