Reapareció Alberto Fernández: denunció un "maltrato mediático" y "manipulación" en su contra

De esta manera, el expresidente cargó directamente contra el juez Julián Arcolini, a quien acusó de manipulación al recordar su rol en el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa Vialidad y calificándolo como un magistrado que “debería avergonzarnos a todos que siga siendo juez”.

alberto fernandez blender 2

“Fabiola Yañez fue manipulada”, según Alberto Fernández

Respecto a su expareja y ex primera dama, Fabiola Yañez; Alberto Fernández se mostró cauto por supuesto problemas personales que no quiso "traer a la luz pública", pero sugirió que fue utilizada para montar la acusación.

“Yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada”, afirmó, y sugirió que la operación pudo ser una "pasada de factura" por su política de género, incluyendo la creación del Ministerio de la Mujer. El expresidente enfatizó que la verdad de los hechos está en la causa y pidió que "todo se aclare".

alberto fernandez blender 3