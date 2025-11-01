Guillermo Francos afuera: y ahora qué

“Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad”, declaró el actual vocero tras ser honrado con la designación.

catalan y francos Lisandro Catalán junto a Guillermo Francos.

Reformas estructurales que ameritarán consensos con sectores afines y otros que no lo son tanto, frente a los cuales Adorni no aparece como el mejor contemporizador, si se compara su rígida gestión de funcionario con la muñeca que Francos ha exhibido en la mayoría de las circunstancias, más allá de su inquebrantable fe oficialista.

Con quien fuera también funcionario del cuestionado Alberto Fernández se va también el ministro del Interior, Lisandro Catalán, abogado de su riñón que todavía no tiene reemplazante pero, si se dan las condiciones (es decir: que le otorguen una discrecionalidad superior a la original de esa cartera), para el cual suena el nombre de Santiago. Una posibilidad que Milei todavía no ha definido.

Gerardo Werthein se fue de Cancillería dando un portazo, harto del hostigamiento del omnipresente Caputo y sus huestes tuiteras denominadas Fuerzas del Cielo, férreamente adictas al consultor presidencial. Francos fue más diplomático, aunque su salida también aparezca como inesperada, intempestiva, a pesar de las versiones periodísticas que la adelantaban.

karina francos santiago caputo Guillermo Francos entre Karina Milei y Santiago Caputo.

Muy probablemente terminó siendo precipitada por la presión del asesor estrella, a quien Francos no hace mucho cuestionó por no firmar las decisiones que toma; es decir, por ser administrativamente irresponsable ante las consecuencias futuras de esas decisiones que lo tienen como autor indiscutible.

El sobrino segundo del ministro de Economía es junto a Karina, como se dijo, un ideólogo de la gestión libertaria, siempre bajo la férula del indiscutido Javier, por supuesto. Él solo pelea por una enorme porción de poder y privilegios y así, como hace su familia desde hace años, seguir lamiendo las mieles económicas de la política.

Hasta acá algunas certezas y especulaciones. Entre las certezas, Mariano Cúneo Libarona ya dejó Justicia y todavía no se designó sucesor; y muy pronto se conocerán otras dimisiones obligadas: la de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que asumirá como legisladora por la Ciudad, y la de Luis Petri en Defensa, elegido por Mendoza, con barios nombres en danza para reemplazar a ambos.