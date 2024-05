Crisis diplomática con España: Alberto Fernández cruzó a Javier Milei y agradeció la comparación con Pedro Sánchez

"Presidente Milei, aunque deshonre al pueblo y a las instituciones de España, me honra que me compare con un demócrata y defensor del Estado de Derecho, como es Pedro Sánchez. Me dolería mucho que me mostrara rodeado de falangistas y fascistas", sentenció Alberto Fernández en su perfil de X al compartir una captura de las redes sociales del actual mandatario argentino.