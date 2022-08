Alberto Fernández entregó pensiones a personas con discapacidad

"No todos tienen la misma mirada que nosotros, no todos piensan en esos derechos. Muchos piensan que seguramente no debemos usar recursos del Estado en atender con pensiones a personas que lo están necesitando", dijo el Presidente al entregar la pensión no contributiva número 200.000 a personas con discapacidad, en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto al director ejecutivo del organismo, Fernando Galarraga.