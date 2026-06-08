Victoria Villarruel se diferenció de Javier Milei y envió dos coronas al velorio de Indio Solari
"Acompaño el dolor de sus seguidores", expresó la vicepresidenta, que envió dos arreglos florales a la despedida del ícono de la cultura popular argentina.
Victoria Villarruel volvió a desmarcarse de la agenda del oficialismo y envió dos coronas al velorio de Carlos Indio Solari y lo compartió en su redes sociales con una emblemática canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
A través de una historia publicada en Instagram, la titular de la Cámara alta mostró las dos coronas enviadas al velatorio, una en su nombre como vicepresidenta de la Nación y otra en representación del Senado de la Nación. Junto a la imagen escribió una breve dedicatoria: "QEPD. Acompañando el dolor de los seguidores".
La historia estuvo acompañada por "Un ángel para tu soledad", uno de los tantos clásicos de Los Redondos, más en este contexto.
Alejada del círculo de mayor confianza de Javier Milei, Victoria Villarruel viene construyendo una agenda propia y marcando diferencias con algunas decisiones del Gobierno. Este homenaje al Indio Solari se inscribió en esa línea, en contraste con la decisión del Poder Ejecutivo de no abrir la Casa Rosada para una despedida pública ni decretar duelo nacional por la muerte de uno de los artistas más importantes de la cultura popular argentina.
El adiós al Indio Solari igualó en concurrencia a los de Diego Maradona, Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner
La histórica despedida de Indio Solari logró convocar a un millón de personas, una cifra verdaderamente impactante que iguala a las mayores movilizaciones del país. Este suceso multitudinario y sin precedentes para la música posiciona su velatorio entre los eventos populares más masivos de la rica historia argentina.
Al analizar los grandes hitos de asistencia masiva, el reciente funeral del mítico artista de rock logró emparejar los números de las máximas figuras políticas y deportivas de nuestra cultura. Según los registros, tanto Juan Domingo Perón (con 5 días de luto), como Diego Maradona (3 días) y el expresidente Néstor Kirchner (3 días) alcanzaron también la impresionante marca de 1.0 millón de asistentes durante sus respectivas ceremonias de despedida.
Por otro lado, quien lidera esta emocionante nómina histórica de manera indiscutida es Eva Perón. En aquella trágica ocasión, el inmenso dolor de sus seguidores decantó en 16 jornadas ininterrumpidas de duelo y una convocatoria récord que alcanzó los 3.0 millones de asistentes, coronándose en soledad como la despedida pública más imponente de todos los tiempos en el país.
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