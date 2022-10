Alberto Fernández: "No estoy pensando en la reelección sino en lo que aún hay que resolver en el país"

E insistió: "Estoy pensando en la región. La discusión no es si soy reelecto o no, este no es un tema que debe preocuparme a mí ni a los argentinos; deben preocuparse cómo queremos construir un país en el futuro". En ese marco, afirmó que hay que centrarse "en lo que aún tiene que resolver la Argentina".

En cuanto al triunfo de Lula da Silva, Fernández dijo sentir "una profunda alegría, por lo que representa políticamente Lula, su liderazgo en la región, y también una alegría íntima, personal, por haber hecho lo que correspondía". "La llegada de Lula puede ayudar a la unidad regional, es un líder como no he conocido a otro antes", aseguró.

Además, recordó que "yo lo visité la cárcel junto a un comité de libertad. Aquella vez, muchos me dijeron que no era conveniente. Pero hay cuestiones de convicción personal con las que no se especula", aseguró Fernández. A su vez, el Presidente expresó su felicidad de "que contemos en Latinoamérica con la capacidad de liderazgo de Lula en la región".