Allanan la TV Pública para buscar los contratos de Marcelo Grandío, el amigo de Manuel Adorni

Sin embargo el jueves declaró ante la Justicia Agustín Issin, el piloto del vuelo privado de Adorni y Grandío. Issin aseguró que tanto la ida como la vuelta la pagó Grandío. Además, contó que tenía una empresa de brokers de vuelos, donde compró un paquete de 10 vuelos por 42 mil dólares, de los cuales le vendió un par a Grandío.

cruce adorni con periodista

El vuelo a Punta del Este fue facturado a Grandío, a Imhouse S.A., la productora del periodista, a través de la empresa Alpha Centauri. Pagó 3 mil dólares.

Según la declaración, la contratación de los vuelos no apareció como una operación aislada, sino dentro de una relación comercial previa.

Issin explicó que trabajaba habitualmente con la firma aérea Alpha Centauri S.A., con la que ya tenía acuerdos anteriores para la compra de paquetes de vuelos a Punta del Este. También dijo que Grandío ya había contratado en otras oportunidades sus servicios.