Alberto Fernández: "No podemos darnos el lujo de desunirnos"

Alberto Fernandez - Cristina Kirchner (1).jpg El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner

"La unidad era una condición necesaria pero insuficiente; además de estar unidos, tenemos que proyectar un país que se parezca, porque la unidad no es mágica... Pero era una condición necesaria: tenemos que estar unidos, porque no podemos permitir que vuelvan los que gobernaron y bajaron el ingreso veinte puntos en cuatro años", dijo.

Fernández aseguró que “escucha a todos los sectores” del oficialismo, aunque admitió que en el Frente de Todos "es evidente que no tenemos miradas parecidas en algunas cosas; también es evidente que cuando me propusieron que me hiciera cargo de esto yo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañen... Yo respeto eso, pero no podemos darnos el lujo de desunirnos".

El presidente agregó al respecto que "tenemos que aprender a convivir" con las diferencias dentro del Frente de Todos y aseveró: "No voy a hacer nada para que esto se rompa".

"Hay que convivir con estas diferencias", dijo y llamó a "sacarle dramatismo" a esas diferencias dentro de la coalición oficialista: "No son diferencias terminales".

Indicó que, de su parte "solo van encontrar voluntad de seguir trabajando juntos" dentro del Frente de Todos y expresó que eso se va "a ir logrando poco a poco".

"Hice un enorme esfuerzo para unir partes, lo hice sin la idea de ser candidato. Lo hice por convicción", dijo el Presidente durante una entrevista concedida a El Destape Radio y agregó que dentro de la coalición oficialista "no se puede (seguir) sin nadie; aquí nadie sobra, nadie está de más".