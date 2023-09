Alberto Fernández pidió "cambiar el sistema financiero" mundial en la cumbre del G77+China

"Uno ve al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, aplicando las lógicas ortodoxas que nos llevaron a este estado crisis", amplió Fernández. "Esto no lo digo ante los que presumo que piensan como yo, lo dije en el G20 hace una semana y en el G7, en Munich, hace un año", recordó el mandatario.

Y amplió: "Cuánto tiempo más vamos soportar que el FMI siga las tasas que dispone el gobierno norteamericano a través de su reserva federal y aplique tasas de sobrecargo que padecen países como Ecuador, Barbados, Argentina, Egipto o Ucrania. ¿Tanto les preocupa Ucrania que le cobran semejante exacción?"

Fernández consideró que sigue existiendo "un mundo dominante y un mundo dominado", y aportó que "hay que terminarlo para siempre", señalando que "en el sur global está aquello que el mundo central está necesitando", refirió el Presidente y enumeró los alimentos, energía, litio, "y la oportunidad de exigir igualdad", porque "la revolución tecnológica es imparable", completó.

"El mundo ya no es el mundo que nosotros conocimos, allá cuando en los consensos de Washington se manejaba la globalización como una gran aldea, una mirada casi naif del mundo. Estamos viviendo un cambio de época, que muestra una hegemonía que se ha perdido, la hegemonía estadounidense no es lo que fue, muestra una Europa en crisis, que empezó con el Brexit y sigue con la guerra de Rusia y Ucrania, que ve la aparición de dos potencias enormes, como China e India", remarcó el mandatario. Y subrayó que "en ese esquema asoman los Brics, que representan 44% de la humanidad y el 36% del PBI, que son más que el G7".

Además, el mandatario rechazó las expresiones de candidatos a la presidencia de nuestro país que "dicen que la Argentina no está para hacer ciencia y tecnología", y recordó que el país cuenta con cinco Premios Nobel surgidos de la educación pública".

"Hay candidatos que dicen que la Argentina no está para hacer ciencia y tecnología. Mentira. Debemos producir nosotros, tenemos los científicos, los técnicos", completó señaló el Presidente.

Acompañamiento al reclamo por Malvinas

Por otra parte, resaltó que "los países del G77+China siempre han acompañado en el reclamo de argentina sobre las Islas Malvinas". Y manifestó que "hace muchos años estamos demandando al Reino Unidos a que vuelva a sentarse a una mesa negociación resolver en la lógica multilateralismo problemas que tenemos ver quebrada nuestra soberanía territorial, por la ocupación indebida de tierras argentinas. A todos los que nos han acompañado vaya mi gratitud".

"Vengo del G20", donde los mandatarios aprobaron que la Unión Africana "sea parte" del ese grupo, dijo y expresó "esto es un acto de reparación, que garantiza que el saqueo no siga… En el G20 pedí para el año entrante que la Celac se incorpore" también, porque "no es posible que la voz el Caribe, que más sufre el cambio climático, no esté representada".