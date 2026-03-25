Manuel Adorni redobla la apuesta tras el vuelo privado a Punta del Este: "Yo gasto mi dinero como quiero"

"Apenas sos un periodista, no sos un juez"

cruce adorni con periodista El cruce de Manuel Adorni con Jon Heguier

Lejos de esquivar la polémica, Adorni lo interrumpió tajantemente: "Partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero porque estamos en un error conceptual".

"Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí o para mi familia", disparó el jefe de Gabinete, negándose a dar mayores detalles sobre la financiación del vuelo privado: "Sobre mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos porque vos no sos juez, vos sos periodista".

Tras chicanear al periodista por tuits donde supuestamente daba por hecha su renuncia, Adorni concluyó el tema repudiando las acusaciones: "El que definas oscuridad en mis actividades patrimoniales o de declaraciones juradas, es un tema estrictamente tuyo (...) no voy a entrar en esa discusión porque aparte me parece de mal gusto".

En su defensa general, Adorni insistió en la transparencia de la gestión de La Libertad Avanza: “Ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Un ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba con Alberto Fernández”. Para cerrar, dejó un dardo hacia el kirchnerismo: “No somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe. Parece que nos olvidamos que vivimos en un país donde un secretario revoleaba bolsos”.