Alberto Fernández reveló cómo fue su relación con Cristina Kirchner durante su gobierno

"Muy títere no era, ese era el problema. Y la queja de 'no me escuchan', no es que no escucho. Oír escucho, porque además me lo dicen por escrito. Pero lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo y lo que yo quería era que Argentina subiera la vara en un montón de cosas", aseguró al periodista Oscar González Oro.

Qué dijo Alberto sobre su relación con Cristina durante su gestión

Sobre su vínculo con Cristina admitió que el vínculo termina "distante" porque no piensan igual "en muchas cosas". "Yo no soy de los que creen que el déficit fiscal no hace daño, el déficit fiscal hace mucho daño", puntualizó sobre una de las tantas cuestiones que los enfrentó.

Y advirtió que la Vicepresidenta "fue escuchada, hacía declaraciones y además la escuchaba en privado. Lo que es verdad es que no la obedecía en todo lo que quería que la obedezca. Pero no era mi misión obedecerla y ella lo supo desde el primer día", destacó.

Fernández contó, además, que cuando fue electo presidente, alguien de su confianza le dijo que le esperaban "tiempos difíciles" y que, al igual que Perón en su último gobierno, iba a ser "tironeado por la izquierda y la derecha". "Creo que tenía razón", señaló.

"Me recomendó que antes de reaccionar cuente hasta diez para preservar todo esto, y lo hice. Cada vez que enfrenté esa situación, conté hasta diez, tragué saliva", dijo.

El mandatario también repasó uno de los momentos más difíciles de su Gobierno, tras la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía. "Él se quiso ir, se cansó", dijo Fernández antes de reconocer que fue él quien eligió a Silvina Batakis como su sucesora pero que en el Frente de Todos "no le dieron la fortaleza política que necesitaba".

"Ahí hubo un palo en la rueda", remarcó. Al fugaz paso de Batakis por Economía le siguió el desembarco de Sergio Massa. "Llegó Sergio y la verdad es que con mucho coraje levantó el tema", analizó.

Al analizar la situación del país aseguró que sabe "que las primeras dos deudas que hay que pagar es solucionar el problema de los ingresos de la gente, porque los salarios están muy deprimididos, y parar la inflación, que termina deprimiendo constantemente los ingresos".

Pero insistió: "Yo te digo que dejo un país donde pese a todo lo que te estoy diciendo, en los primeros ocho meses tenemos récord de producción industrial en los últimos ocho años, donde el 70% de la capacidad industrial está funcionando".