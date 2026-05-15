Caso Manuel Adorni: piden informes por criptoactivos, oficios a empresas hoteleras y compañías de seguros

Además, el fiscal ofició a diversos bancos para determinar si la pareja registra cuentas bancarias o tarjetas de crédito allí. Por otra parte se libró oficio a diversas “empresas proveedoras de servicios de activos virtuales” para conocer si el matrimonio registra cuentas o tarjetas allí. La Justicia detectó que Adorni habría hecho movimientos de miles de dólares con criptoactivos y la fiscalía ya avanza en esa pista.

Manuel Adorni más complicado

Matías Tabar, el contratista que declaró como testigo en la causa que investiga a Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, habló públicamente este miércoles y ratificó el monto de la obra realizada en la casa del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El empresario sostuvo que la remodelación tuvo un costo de 245 mil dólares y rechazó las acusaciones lanzadas por Javier Milei, quien lo había vinculado al kirchnerismo.

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Sobre el trabajo realizado, Tabar explicó: “El cobro fue en dólares, obviamente, pero no es que yo le cobré u$s250 mil y me los trajo a casa en una caja de zapatos. Yo le paso un presupuesto, el cual él acepta, empezamos a trabajar y se empiezan a pedir una cosa u otra cosa, como cualquiera...y ya que cambiamos esto, y ya que estamos lo otro".

En referencia a la relación con Adorni, el contratista aseguró que mantenían un “trato normal” con Adorni, y que no le facturó porque así se maneja normalmente con la mayoría de sus clientes. “Ninguna persona en Argentina que se esté construyendo una casa declara todo”, afirmó. “Todo fue en efectivo" detalló y explicó que para los pagos se manejaban "en dólares".

“Se pidió un anticipo, como en cualquier obra, y el resto se fue entregando a medida que avanzaban los trabajos", precisó sobre los pagos del jefe de Gabinete. "No hubo ningún bolso lleno de dólares ni escenas cinematográficas”, insistió, y completó: “Esto termina desembocando en el total de la obra, que fue el que yo declaro cuando el fiscal me preguntó cuánto costó la obra”.

“Acá todo el mundo trabaja en negro”, se defendió Tabar, aunque luego aclaró: “No quiere decir que esté bien”.