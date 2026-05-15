Marcela Pagano denunció a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos

"Se trata, en cualquier caso, de delitos de acción pública, de gravedad institucional máxima, cuya investigación es indelegable", agrega en la denuncia.

Por otro lado, la diputada, que formó parte del bloque de La Libertad Avanza (LLA) señaló otro fragmento del reportaje en el que el presidente Milei relató un supuesto intento de coima por parte de un empresario.

Pagano aseguró en su presentación que "la conducta del empresario", tal como la describe el Milei, "encuadra prima facie en el delito de cohecho activo previsto y reprimido por el artículo 258 del Código Penal, en función del artículo 256 del mismo cuerpo legal, con la agravante prevista por el artículo 259 bis si se acreditara la condición de Presidente de la Nación del funcionario al que se dirigió la oferta".

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Javier Milei atacó a Pagano

En el marco de una maratónica entrevista que otorgó al canal de streaming para estatal Carajo, el presidente Milei lanzó, fiel a su estilo, explosivas declaraciones para enfrentar las críticas a su maltrecho programa de gobierno y advirtió que hay operaciones para desestabilizarlo.

Durante su monólogo apenas interrumpido por sus acólitos para festejar sus exabruptos, Milei denunció una conspiración internacional para desestabilizar su gestión y apuntó, con términos muy agresivos contra un "porcino iraní", que muchos asociaron a una exdiputada de La Libertad Avanza (LLA).

En medio de teorías conspirativas, Milei no dudó en calificar el clima político de los últimos meses como un ataque coordinado contra las instituciones. "Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones", afirmó.

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En un tramo de la charla, el libertario aseguró que "un conjunto de hijos de puta" intentaron un golpe financiado desde Venezuela.

Uno de los puntos más polémicos fue la referencia a supuestos aportes provenientes de Rusia para influir en los medios locales. En este contexto, Milei arremetió: "Por eso el porcino iraní está como loca. Está todo el tiempo con su marido tratando de hacer operaciones y rompiendo todo. Porque toda esa runfla tiene socios de los más variados que nunca se imaginarían".

Si bien no la nombró, en redes sociales muchos interpretaron que se trataba de Pagano.