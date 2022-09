Alberto Fernández se reunió con Emmanuel Macron

https://twitter.com/alferdez/status/1572386569507508226 Un placer estar de nuevo contigo, querido amigo @EmmanuelMacron.



Ambos sabemos que la paz es urgente y necesaria. Gracias por esta invitación pic.twitter.com/0W7WTCKkL2 — Alberto Fernández (@alferdez) September 21, 2022

Luego de disertar ante los mandatarios mundiales, el jefe de Estado se entrevistó con Macron, a quien saludó en sus redes sociales.

Fernández fue invitado especialmente por Macron para participar de una cena cerrada junto a otros siete presidentes y que fue convocada para debatir sobre energía.

De todos modos, ambos mandatarios vienen manteniendo un diálogo permanente sobre la necesidad de que todas las regiones del mundo hagan un llamado a la paz en Ucrania, según informó la agenda Télam.

La agenda de Alberto Fernández en Estados Unidos

Este miércoles, la comitiva oficial se trasladara a Houston, donde el Presidente ofrecerá una "megapresentación sobre las potencialidades y el crecimiento de Vaca Muerta ante lo que se llama en Texas la 'Familia petrolera'".

Fuentes oficiales adelantaron que en ese encuentro, que será un almuerzo, Fernández se reunirá con unas 80 empresas del sector que no están en el país. De esa jornada participará también el presidente de YPF, Pablo González.

Por su parte, Cafiero mantendrá reuniones con sus pares de Estados Unidos, Antony Blinken; de China, Wang Yi; y de la India, Subrahmanyam Jaishankar; en el evento "The right to be me", y en las reuniones Celac-China y Celac-India, respectivamente.

El viaje será una nueva oportunidad para el mandatario de trasladarse a Estados Unidos después de que el presidente de ese país, Joe Biden, suspendiera por un cuadro de coronavirus la reunión bilateral que estaba pautada para el 26 de ese mes en Washington.