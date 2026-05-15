La ironía de Axel Kicillof sobre Manuel Adorni: "Dicen que Milei no cuida el empleo..."

En ese sentido, advirtió que "cuando atacan a la educación sexual, al feminismo y a la diversidad, están atacando a una idea de una sociedad más libre, más igualitaria y más humana", y agregó que "cuando hay ajuste, cuando hay violencia, cuando se pierden los derechos, son las mujeres las que primero sienten el impacto pero sobre todo las que primero se organizan para enfrentarlo".

En otro orden, Kicillof dijo que "el relato de este Gobierno, su relato oficial, está basado en la mentira sistemática", e ironizó sobre el escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito.

“Alguien decía que Milei no cuida el empleo… Cuida el empleo, que es el de Adorni. Que no hace obra pública… Hizo una obra pública con la de todos y es una cascada”, enfatizó el gobernador bonaerense en alusión a las propiedades no declaradas del jefe de ministros.

Por último, pidió: "No hay que encerrarnos; no hay que perder el tiempo en internas", sosteniendo que más allá de la provincia de Buenos Aires “necesitamos construir una fuerza nacional, amplia, federal”, añadió “que esa fuerza no tenga centros ni controles remotos".