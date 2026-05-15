La ironía de Axel Kicillof sobre Manuel Adorni: "Dicen que Milei no cuida el empleo..."
El gobernador bonaerense advirtió que desde el Gobierno libertario “quieren instalar el 'sálvese quien pueda', el odio al otro, el desprecio al diferente".
Axel Kicillof encabezó este viernes el acto de lanzamiento de la rama “Mujeres y diversidades” de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La cita fue en Ensenada, donde el mandatario provincial fustigó las políticas implementadas por Javier Milei y pidió “no perder el tiempo en internas” dentro del peronismo.
En su discurso, el gobernador sostuvo que el Presidente "basó su primer año de gestión en una burla permanente al movimiento de las mujeres”, agregando que “además de los insultos, va quedando claro que este Gobierno no vino solo a aplicar un ajuste económico: vino a intentar cambiar, con ese nombre de 'batalla cultural', el alma de nuestro pueblo", consideró.
Afirmó que desde el Gobierno libertario “quieren instalar a la crueldad, al totalitarismo, al 'sálvese quien pueda', al odio al otro, al desprecio al diferente", considerando que “ese experimento de desintegración social tiene un capítulo central que es el ataque sistemático contra las mujeres y las diversidades, contra sus luchas que son nuestras luchas, contra sus derechos y conquistas", afirmó.
"Le digo a mis compañeros peronistas varones: tengamos más humildad, demos menos lecciones desde las redes y tengamos en cuenta que desde que llegó Milei la vanguardia de la resistencia de la oposición a este modelo la tuvieron siempre las mujeres", aseguró Kicillof.
En ese sentido, advirtió que "cuando atacan a la educación sexual, al feminismo y a la diversidad, están atacando a una idea de una sociedad más libre, más igualitaria y más humana", y agregó que "cuando hay ajuste, cuando hay violencia, cuando se pierden los derechos, son las mujeres las que primero sienten el impacto pero sobre todo las que primero se organizan para enfrentarlo".
En otro orden, Kicillof dijo que "el relato de este Gobierno, su relato oficial, está basado en la mentira sistemática", e ironizó sobre el escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito.
“Alguien decía que Milei no cuida el empleo… Cuida el empleo, que es el de Adorni. Que no hace obra pública… Hizo una obra pública con la de todos y es una cascada”, enfatizó el gobernador bonaerense en alusión a las propiedades no declaradas del jefe de ministros.
Por último, pidió: "No hay que encerrarnos; no hay que perder el tiempo en internas", sosteniendo que más allá de la provincia de Buenos Aires “necesitamos construir una fuerza nacional, amplia, federal”, añadió “que esa fuerza no tenga centros ni controles remotos".
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