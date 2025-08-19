El particular posteo de María Eugenia Vidal: "El 10 de diciembre me quedó sin trabajo"

macri vidal.jpg

En su mensaje, Vidal enumeró aprendizajes de su carrera pública: la importancia de armar equipos sólidos más allá de las individualidades, la necesidad de dar la cara cuando las cosas no salen como se esperan y la relevancia de contar con un método para implementar ideas. También pidió recomendaciones a la comunidad de Linkedin para poder encarar su búsqueda laboral.

Al mismo tiempo, ratificó su negativa a integrar la alianza con LLA y subrayó que el Pro debe preservar su identidad, mantener debates de fondo y apostar a una oposición responsable. Según ella, acuerdos políticos que diluyan la esencia del partido solo generan confusión, y mencionó que en varias provincias Pro continuará sin unirse al espacio de Milei.