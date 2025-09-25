Alejandro Fargosi se bajó del debate de cara a las legislativas nacionales en CABA

Poco antes de conocerse la ausencia del candidato de LLA en el encuentro, López Murphy publicó en sus redes: "Es real que el señor Fargosi se bajó? Sería una lástima".

Encuestas en la Ciudad

La última encuesta de la consultora Isasi Burdman, realizada en la Ciudad de Buenos Aires, muestra un escenario electoral en movimiento de cara a las elecciones del 26 de octubre.

El abogado y primer candidato de La Libertad Avanza, Alejandro Fargosi, aparece en primer lugar con el 25,5%, pero sin lograr una ventaja decisiva sobre el resto. La presencia de un 21,4% de personas indecisas revela un alto grado de volatilidad que podría redefinir la elección en las próximas semanas. El postulante Itai Hagman, de Fuerza Patria, ocupa el segundo lugar con 15,7% y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y los Trabajadores) completa el podio con 12,3% de intención de voto.

El primer candidato a renovar su banca en Diputados por el sello Potencia, Ricardo López Murhpy se ubica en cuarto lugar, superando al actual senador radical Martín Lousteau (7,8%). Los números del Bulldog podrían crecer si capitalizan el voto moderado y los desencantados con las opciones principales.