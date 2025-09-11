Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, los primeros gobernadores en asistir a la Mesa Política Federal

"Yo hasta ahora lo único que vi fue ese comunicado. No tuvo comunicación con nadie. Me recuerda mucho a un spot publicitario que hizo el Presidente que decía que 'una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre'", sostuvo Sáenz, y explicó: “No me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre, con los que no cumplir su palabra, que nos traicionaron”'.

Es que la mesa anunciada por el Gobierno está conformada justamente por los dirigentes principales del Gobierno: secretaria General de Presidencia, Karina Milei; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dos de los más apuntados por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Guillermo Francos, además del propio Milei.

"He acompañado todas las medidas necesarias para que este Gobierno pueda llevar a cabo su plan económico", recordó el gobernador salteño, pero lamentó: “Nos traicionaron, ya no son leones, son palomas de iglesia porque cagaron a los fieles”.

