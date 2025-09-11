Sin autocrítica ni marcha atrás: "No vamos a dejar que el Congreso haga desastres", dijo Manuel Adorni

De hecho, la mejor prueba de que no parece haber una autoevaluación de la gestión libertaria son las palabras de Manuel Adorni en medio de una entrevista televisiva a la señal A24: "Nosotros no cambiamos el norte por una elección, no lo vamos a hacer nunca. Podemos reconocer cada uno de los errores que cometimos y corregir, pero el rumbo es... ya lo dijo el presidente, el rumbo no se modifica".