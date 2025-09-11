Sin autocrítica ni marcha atrás: "No vamos a dejar que el Congreso haga desastres", dijo Manuel Adorni
Luego de que Javier Milei vete la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia pediátrica, el vocero reiteró que el rumbo es inamovible.
Los vetos de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la emergencia pediátrica sacudieron nuevamente el plano político, luego de que La Libertad Avanza recibiera una dura paliza electoral en provincia de Buenos Aires. Aunque dicen que están haciendo una fuerte autocrítica, las acciones del Gobierno a partir de la caída ante Axel Kicillof no parecen expresar exactamente una reflexión profunda sobre lo sucedido.
De hecho, la mejor prueba de que no parece haber una autoevaluación de la gestión libertaria son las palabras de Manuel Adorni en medio de una entrevista televisiva a la señal A24: "Nosotros no cambiamos el norte por una elección, no lo vamos a hacer nunca. Podemos reconocer cada uno de los errores que cometimos y corregir, pero el rumbo es... ya lo dijo el presidente, el rumbo no se modifica".
Seguidamente, se refirió a la nueva política que envuelve a los libertarios: "Cualquiera de los vetos, nosotros podemos explicar, sea por temas presupuestarios, sea porque son delirios populistas o sea porque la ley va en contra incluso de lo que pretende el título de la ley hacer o mejorar".
Y agregó: "Nosotros no vamos a entrar en el juego populista, no vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más en la elección". En este sentido, remarcó que "el caso de Discapacidad incrementa el gasto del Estado en 5.000 millones de dólares". Y sumó: "Bueno, vamos a ver de dónde lo sacamos. Lo estamos analizando".
"Nosotros no nos vamos a correr del equilibrio fiscal, porque de hecho una ley que no estima el recurso o, en tal caso, no explica de dónde sale la partida o el recurso de 5.000 millones de dólares anuales, es inviable, así que estamos analizando cuáles son los pasos a seguir", cerró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario