Allanamientos en todas las sedes de ANDIS y la droguería Suizo Argentina

allanamiento ANDIS

Este viernes, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dispusieron el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el marco de la causa originada por la filtración de audios sobre supuestos retornos en la compra de medicamentos.

La medida ordenada en las últimas horas permitirá a la justicia acceder a información tributaria y financiera.

Desde el comienzo de la investigación la justicia dispuso allanamientos, secuestro de teléfonos de Spagnuolo, Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, del dinero que se encontró en uno de los autos, imágenes de cámaras de seguridad del barrio La Isla en Nordelta, entre otras.

También se bloqueó el acceso de los involucrados a las cajas de seguridad, se les impidió la salida del país y ahora se libraron los oficios para el levantamiento del secreto bancario y fiscal.