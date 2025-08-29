Allanamientos en todas las sedes de ANDIS y la droguería Suizo Argentina
Efectivos de la Policía de la Ciudad llevan a cabo un operativo en el marco de la causa por presuntas coimas.
Efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron este viernes allanamientos conjuntos en todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la investigación por presuntas coimas en el organismo.
Uno de los operativos se llevaba a cabo pasadas las 11.30 en una de las sedes principales de la ANDIS, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen al 1400, barrio porteño de Monserrat.
En el lugar se registró la presencia de entre cinco y siete efectivos grabando las instalaciones de la planta baja, al tiempo que prohibieron el ingreso de la prensa.
En las imágenes también se pudo ver a uno de los efectivos a cargo del operativo leyendo una especie de acta a quienes se encontraban en el interior del organismo.
“Allanamientos conjuntos en todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina buscando documentación solicitada por el juzgado”, indicaron las fuentes a C5N, sin brindar mayores detalles sobre los operativos.
Este viernes, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dispusieron el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el marco de la causa originada por la filtración de audios sobre supuestos retornos en la compra de medicamentos.
La medida ordenada en las últimas horas permitirá a la justicia acceder a información tributaria y financiera.
Desde el comienzo de la investigación la justicia dispuso allanamientos, secuestro de teléfonos de Spagnuolo, Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, del dinero que se encontró en uno de los autos, imágenes de cámaras de seguridad del barrio La Isla en Nordelta, entre otras.
También se bloqueó el acceso de los involucrados a las cajas de seguridad, se les impidió la salida del país y ahora se libraron los oficios para el levantamiento del secreto bancario y fiscal.
