Alerta total en el Gobierno: Diego Spagnuolo presentó abogado y se puso a disposición de la Justicia

El escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mantiene en vilo al Gobierno de Javier Milei, y luego que trascendiera que el extitular, Diego Spagnuolo, no descarta presentarse como arrepentido, este jueves designó un abogado y aseguran que ya entró los audios en la Justicia.