Alerta total en el Gobierno: Diego Spagnuolo presentó abogado y se puso a disposición de la Justicia
El extitular de ANDIS, protagonista de los mensajes detallando presuntas coimas, se presentó en el expediente y aseguran que también entregó los audios.
El escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mantiene en vilo al Gobierno de Javier Milei, y luego que trascendiera que el extitular, Diego Spagnuolo, no descarta presentarse como arrepentido, este jueves designó un abogado y aseguran que ya entró los audios en la Justicia.
"Hace instantes fue un abogado, se presentó en Comodoro Py, y ahora Spagnuolo tiene a alguien que lo represente en el expediente. Ahora sabe que su situación está complicada. Se asume como imputado. Está empezando a definir su propia estrategia y a enviarle mensajes al Gobierno Nacional", explicó Ariel Zak en C5N.
Según reconstruyó el periodista Martín Carrizo en X, el representen de Spagnuolo acercó a la Fiscalía un pendrive con las grabaciones en donde apunta contra figuras como Eduardo “Lule” Menem, a quien vinculó con supuestos negocios con la droguería Suizo Argentina; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y la ministra Sandra Pettovello.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario