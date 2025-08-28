Diego Spagnuolo presentó un abogado: quién es y cuáles son sus posibles estrategias

También trascendió durante la jornada que el gobierno le había ofrecido dos estudios de abogados, que Spagnuolo rechazó. Esta noche eligió a Rada Schultze, especialista en derecho penal cambiario y tributario.

La presentación de Spagnuolo coincide con el anuncio del gobierno que adelantó que va a denunciar al extitular de ANDIS. El mismo presidente Javier Milei dijo que Spagnuolo miente y que todo es una “opereta”.

Mientras tanto, la justicia avanza en la recolección de pruebas, entre ellas ya secuestró los teléfonos de los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, el de Spagnuolo y documentación secuestrada en los allanamientos.

Un informe preliminar arrojó que mensajes del teléfono de Spagnuolo fueron borrados de manera selectiva. Lo que se preguntan los investigadores es porqué eliminó o hizo eliminar parte de su contenido si estaba dispuesto a dar explicaciones a la justicia.

La denuncia fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón tras la difusión de los audios que apuntan a Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker. También a sus hijos Emmanuel y Jonathan, quienes tienen el manejo de la droguería.