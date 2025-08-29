Coimas en ANDIS: ordenaron levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

La causa se abrió tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo sobre el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia de discapacidad.

En los audios filtrados se involucra en este esquema a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, quien se desempeña como subsecretario de Gestión Institucional. También se menciona a la droguería Suizo Argentina, que actuaría como presunta intermediaria en los pagos.

El Gobierno nacional y el propio Javier Milei negaron las acusaciones y denunciaron “una operación electoral”.