Allanaron dos barrios de Nordelta donde viven los dueños de la droguería Suizo Argentina

De Vicentis aseguró además que cuando se dio cuenta que uno de los Kovalivker se estaba yendo del barrio, avisó a los efectivos policiales.

“Estaba de vacaciones…pero quería saber qué estaba pasando”. Se ocupó de verificar que se trataba de un operativo legal y aseguró que “el celo profesional” lo llevó a involucrarse en el procedimiento ordenado por la justicia en la causa en la que se investigan posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

De Vicentis declaró este lunes ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en un legajo paralelo en el que se investiga una posible obstrucción a la justicia y encubrimiento. La semana pasada, cuando el juez Casanello ordenó los allanamientos, Emmanuel Kovalivker casi logra huir con 266 mil dólares en un auto, mientras que Jonathan Kovalivker no fue hallado.

El custodio del barrio declaró ante la justicia en calidad de imputado de encubrimiento.

De Vicentis se encontraba de vacaciones, aunque por su cargo y su "celo profesional" se ocupó del tema. "Cuando tomé conocimiento de la llegada de la policía a Nordelta”, quiso constatar qué estaba pasando, dijo al juez, según recrearon de su declaración.

El jefe de seguridad se presentó ayer en los tribunales de Comodoro Py con su abogado Guillermo Soares Gache. Allí aclaró al juez que “requirió (a los efectivos policiales) que se le exhiba una copia de la orden de presentación y pidió que se confirme que efectivamente eran policías de la Ciudad", es decir solicitó verificar la legalidad del procedimiento.

De Vicentis resaltó que era parte de su responsabilidad hacerlo. Cuando los investigadores le preguntaron si había alertado a los Kovalivker de los operativos, De Vicentis dijo que ello era “falso”, al negar esa acusación. En su relato ante el juez, sostuvo que, cuando Jonathan se iba del barrio La Isla, en Nordelta, él avisó a los oficiales de la Policía.

El día del allanamiento, la policía de la Ciudad encontró a Emmanuel Kovalivker en su auto con sobres con 266 mil dólares en sobres con anotaciones y 7 millones de pesos. Se efectuó el secuestro del dinero y su teléfono.

Jonathan Kovalivker se presentó recién ayer en el juzgado, designó abogado para ponerse a derecho y entregó su teléfono para ser peritado.