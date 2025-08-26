El escándalo de coimas golpea al Gobierno: 7 de cada 10 argentinos cree que es "grave"

Los datos son particularmente notables porque la encuesta fue realizada entre el 25 y 26 de agosto, y para ese entonces el 94,5% de las personas participantes afirmó que conocía el caso.

Reparto de responsabilidades

El escándalo por la posible corrupción y pago de coimas involucra también al diputado Martín Menem, titular de la Cámara baja y armador político de La Libertad Avanza, así como a uno de sus primos, Eduardo "Lule" Menem, quien tiene en su haber décadas de carrera el Congreso, donde entró a trabajar cuando tenía 19 años.

El 26,8% de los encuestados afirmó que la responsabilidad por el escándalo le corresponde a toda la gestión del Gobierno, de Javier Milei para abajo. Pero otro 24,5% concentró la culpa en la hermana presidencial, mientras que un 20,6% sostuvo la teoría de que es una farsa orquestada por la oposición para destruir la campaña proselitista de La Libertad Avanza.

Eso sí: el 56,1%, de los encuestados reconoció que el escándalo por las supuestas coimas afectó su nivel de confianza en el gobierno de La Libertad Avanza, contra un 42,8% que sigue firme en su apoyo a la alianza entre la familia Milei y el clan Menem.