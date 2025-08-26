El escándalo de coimas golpea al Gobierno: 7 de cada 10 argentinos cree que es "grave"
El 66% de las personas encuestadas admitió que el caso es "algo grave", pero el 82% insistió en su postura para las legislativas nacionales, que son en octubre.
En tiempos de campaña cada noticia puede cambiar el resultado de una elección, y con las nacionales de octubre en la mira el Gobierno busca controlar el escándalo de las supuestas coimas cobradas en nombre -o directo a- la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Si bien faltan dos meses para las elecciones legislativas nacionales, que podrían darle por fin la mayoría en el Congreso a La Libertad Avanza, un relevamiento de la consultora Management & Fit demostró que, por ahora, el 73,2% de los encuestados considera que lo sucedido en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es entre "muy" y "algo grave".
Además, el 59,2% de las 1000 personas encuestadas en todo el territorio argentino considera que los audios donde se escucha al ahora extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, pidiendo coimas supuestamente para Karina Milei, son verídicos y reflejan hechos reales de corrupción.
Sólo el 35,3% cree que responden a internas del Gobierno o a maniobras electorales.
Los datos son particularmente notables porque la encuesta fue realizada entre el 25 y 26 de agosto, y para ese entonces el 94,5% de las personas participantes afirmó que conocía el caso.
Reparto de responsabilidades
El escándalo por la posible corrupción y pago de coimas involucra también al diputado Martín Menem, titular de la Cámara baja y armador político de La Libertad Avanza, así como a uno de sus primos, Eduardo "Lule" Menem, quien tiene en su haber décadas de carrera el Congreso, donde entró a trabajar cuando tenía 19 años.
El 26,8% de los encuestados afirmó que la responsabilidad por el escándalo le corresponde a toda la gestión del Gobierno, de Javier Milei para abajo. Pero otro 24,5% concentró la culpa en la hermana presidencial, mientras que un 20,6% sostuvo la teoría de que es una farsa orquestada por la oposición para destruir la campaña proselitista de La Libertad Avanza.
Eso sí: el 56,1%, de los encuestados reconoció que el escándalo por las supuestas coimas afectó su nivel de confianza en el gobierno de La Libertad Avanza, contra un 42,8% que sigue firme en su apoyo a la alianza entre la familia Milei y el clan Menem.
