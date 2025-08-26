Con el "Queremos preguntar" de Jorge Lanata, Pedro Rosemblat apuntó contra el Gobierno por el escándalo de las coimas

pedro rosemblat queremos preguntar

Qué fue Periodismo Para Todos (PPT)

Periodismo Para Todos (PPT) fue un programa periodístico argentino conducido por Jorge Lanata, que debutó en 2012 en la pantalla de El Trece.

Se trató de un ciclo de investigación y actualidad política, con un estilo irónico y satírico que mezclaba informes en profundidad con monólogos, humor y entrevistas. Su característica principal era la fuerte impronta crítica hacia el kirchnerismo, especialmente durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

El programa se volvió muy influyente porque puso en agenda investigaciones de corrupción, negocios vinculados al poder y casos judiciales resonantes.

Además de la parte de investigación, el programa tenía segmentos de humor político, como el recordado sketch de “Los Fab Five”, con imitadores de Cristina Kirchner, Amado Boudou y otros funcionarios, lo que le daba un tono más popular y satírico.