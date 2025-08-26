AFA anunció el precio de las entradas para Argentina-Venezuela en el Monumental

La Selección llega como líder de las Eliminatorias con 35 puntos, por delante de Ecuador y Brasil (25), mientras que Venezuela, con 18, pelea por meterse en zona de repechaje. En la prelista de Scaloni aparecen varias sorpresas como Alan Varela, Valentín Carboni, Diablito Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y José Manuel López, además de los regresos de Messi y Marcos Acuña. En contrapartida, Alejandro Garnacho quedó afuera de esta doble fecha.

Tras la doble jornada de septiembre, la Scaloneta afrontará una serie de amistosos: en octubre realizará una gira por Estados Unidos (6 al 14) y en noviembre visitará Angola y India (10 al 18), con rivales aún a confirmar.