Sin hacer mención al escándalo por las coimas, Karina Milei habló en Junín: "Nunca más..."

Javier Milei, en pleno escándalo de presuntas coimas: "Les estamos afanando los choreos"

En el marco de la campaña electoral, tanto provincial como nacional, Javier Milei reapareció en un acto en la localidad bonaerense de Junín este lunes en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y con un posible acto fallido que no tardó en volverse viral.

El evento, que originalmente estaba previsto para el pasado martes pero fue suspendido por cuestiones climáticas, se realizó en el Teatro San Carlos. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) presentó oficialmente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre ellos José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador Sebastián Pareja.

En esta línea, y sin expresarse de forma oficial sobre el escándalo de presuntas coimas que involucra a su hermana Karina Milei y a Lule Menem, y Presidente hizo un comentario ante el gripo de un militante, que no tardó en llamar la atención en las redes sociales.

"Están molestos porque les estamos afanando los choreos", acotó Milei en una de sus intervenciones, comentario que desató muchas interpretaciones.

Previamente, el Presidente sostuvo que "el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo" y afirmó que la oposición "avanza con propuestas cuyo objetivo es volver al sendero nefasto del déficit fiscal".