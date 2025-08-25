Sin hacer mención al escándalo por las coimas, Karina Milei habló en Junín: "Nunca más..."
La secretaria general de la Presidencia se limitó a solidarizarse con sus militantes por los incidentes en las inmediaciones del teatro.
En el acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Junín, Karina Milei habló ante la militancia sin mencionar el escándalo que la involucra por presuntas coimas en la ANDIS.
En su breve discurso, la secretaria general de la Presidencia se solidarizó con sus seguidores luego de los incidentes ocurridos durante la jornada, donde se registraron enfrentamientos entre militantes libertarios y manifestantes que repudiaban la visita del mandatario nacional.
“Quiero solidarizarme con toda nuestra gente, con nuestra juventud que fue brutalmente golpeada. Por eso nosotros decimos ‘Kirchnerismo nunca más’, no queremos que pasen más estas cosas. No puede ser que los que piensen distinto le tengan que pegar a los otros. Gracias por poner todo lo que hay que poner”, expresó.
Aplaudida por los presentes, Karina Milei se retiró del estrado evitando cualquier mención a las denuncias por supuestos retornos de la Andis, que se conoció tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, que involucra también a Eduardo "Lule" Menem y la droguería Suizo Argentina.
Al llegar su turno, el presidente Javier Milei arrancó su alocución pidiendo "una ovación" para su hermana.
Javier Milei, en pleno escándalo de presuntas coimas: "Les estamos afanando los choreos"
En el marco de la campaña electoral, tanto provincial como nacional, Javier Milei reapareció en un acto en la localidad bonaerense de Junín este lunes en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y con un posible acto fallido que no tardó en volverse viral.
El evento, que originalmente estaba previsto para el pasado martes pero fue suspendido por cuestiones climáticas, se realizó en el Teatro San Carlos. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) presentó oficialmente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre ellos José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador Sebastián Pareja.
En esta línea, y sin expresarse de forma oficial sobre el escándalo de presuntas coimas que involucra a su hermana Karina Milei y a Lule Menem, y Presidente hizo un comentario ante el gripo de un militante, que no tardó en llamar la atención en las redes sociales.
"Están molestos porque les estamos afanando los choreos", acotó Milei en una de sus intervenciones, comentario que desató muchas interpretaciones.
Previamente, el Presidente sostuvo que "el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo" y afirmó que la oposición "avanza con propuestas cuyo objetivo es volver al sendero nefasto del déficit fiscal".
