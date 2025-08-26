La bomba del año: en Intrusos anunciaron la renuncia de una gran figura de Telefe

santiago del moro gh.jpg

¿Qué pasará con el casting de Gran Hermano?

Uno de los puntos más sensibles tras la supuesta renuncia del conductor es el futuro de Gran Hermano, el reality que marcó récords de audiencia en sus últimas ediciones y cuyo regreso estaba en marcha. Según contó Varela, esta sorpresiva decisión habría tenido un impacto directo en la producción del programa.

“Me dicen que por ese motivo están frenados los castings de los participantes de Gran Hermano”, sostuvo la periodista, insinuando que la producción se encuentra en una especie de pausa mientras se define quién podría reemplazar a Del Moro o si se reconfigurará el proyecto.

Además, reveló un dato que hasta ahora se mantenía en reserva: “Me cuentan también que la casa de este año se construiría dentro de Telefe. Las personas con las que hablé me dicen ‘estamos sin conductor, por eso está todo frenado’”, concluyó Varela, dejando en evidencia la magnitud de la incertidumbre que atraviesa el ciclo.