La bronca de Dalma Maradona tras el accidente de Claudia Villafañe: "¿Qué tan hdp tenés que ser...?"
La hija de Diego Maradona se mostró furiosa por lo que consideró una maximización de la noticia, cuando en realidad su mamá no estaba en peligro.
Durante la mañana de este martes, Claudia Villafañe fue noticia tras haber protagonizado un accidente vial debido a una maniobra prohibida frente a la cancha de River. El episodio tuvo lugar en las inmediaciones del Puente Labruna, en la avenida Guillermo Udaondo.
Tras el impacto con otro vehículo, la expareja de Diego Maradona tuvo un leve traumatismo de cráneo, aunque no fue grave. Afortunadamente, no hubo más heridos. Por supuesto, todos los medios se hicieron eco lo de sucedido y la manera en que algunos reprodujeron el mal momento despertó la bronca de Dalma Maradona.
A través de sus redes sociales, la hija mayor del "10" no dudó en expresar su furia: "Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron 3 puntos no es una noticia de gran repercusión, pero ¿qué tan hdp tenés que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así?", comenzó escribiendo.
Y agregó, notoriamente indignada: "¿Esta gente tiene familia? ¿Madre? ¿Hijos?". Finalmente, deslizó: "Listo, ya me saqué la bronca y ahora le agradezco a los miles de personas que me escribieron para saber cómo está mi mamá".
"Hay Tata para rato", concluyó en su posteo, con emojis de risa y amor.
Cómo fue el accidente de Claudia Villafañe
La mañana de este martes no pasó inadvertida para Claudia Villafañe, quien protagonizó un accidente vial a metros del Estadio Monumental. Según informaron fuentes policiales, la empresaria intentó realizar un giro en “U” en un tramo donde la maniobra no está permitida, y en ese momento se produjo la colisión con otro vehículo.
El impacto fue leve y no derivó en heridos de gravedad, aunque la exesposa de Diego Maradona padeció un golpe en la cabeza. Ella misma, acompañada de su pareja, decidió trasladarse por sus propios medios hasta la guardia del Sanatorio Los Arcos, ubicado en Palermo, para recibir atención médica preventiva. De acuerdo al informe, fue catalogada con una lesión menor y rápidamente recibió el alta.
Villafañe optó por llevar tranquilidad a su entorno y a los medios. Primero habló con Marina Calabró y restó dramatismo a lo sucedido: “Fue un choque nada más”, sintetizó. Luego, en comunicación con Guido Záffora, reforzó la idea de que no había motivo para preocuparse: “Estoy bien”, dijo con tono firme.
El parte policial también aclaró que la conductora del otro automóvil resultó ilesa y que la circulación en la zona no presentó complicaciones mayores. El choque, registrado alrededor de las 10.15 de la mañana, fue rápidamente asistido por personal de seguridad vial y catalogado como un siniestro menor con heridos leves.
La empresaria, que en los últimos años ganó gran visibilidad tanto por su rol en el mundo del espectáculo como por sus emprendimientos gastronómicos, logró así despejar cualquier rumor alarmista. Una vez más, eligió hablar en primera persona y remarcar que lo ocurrido no pasó de ser un episodio desafortunado, sin consecuencias que lamentar.
