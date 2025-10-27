Una fintech de empresario libertario despidió más de 100 empleados tras el triunfo de Javier Milei

La reestructuración llega en un momento de mercado complejo, marcado por la caída del consumo y las altas tasas de interés que impactan en el ecosistema fintech.

Analistas del mercado sugieren que la decisión busca preservar los márgenes operativos de Ualá, que cuenta con cerca de 1.000 empleados en Argentina y que, paradójicamente, recibió una inyección de capital de u$s66 millones en marzo pasado que elevó su valuación a u$s2.816 millones.

En Argentina, Ualá cuenta con cerca de 1.000 empleados y oficinas en el barrio porteño de Palermo, inauguradas en septiembre pasado con la presencia del presidente Javier Milei, en un acto que coincidió con la ronda de inversión Serie E liderada por Allianz X, el brazo financiero del grupo asegurador alemán Allianz.