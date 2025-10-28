La familia Fort se enojó con Virginia Gallardo por la foto que usó para su campaña política: "Los hijos no lo..."
El abogado de Martha y Felipe, hijos de Ricardo, habló sobre el posteo que hizo la mediática antes de las elecciones.
En las últimas horas, se habría desatado una fuerte interna entre Virginia Gallardo y los hijos de Ricardo Fort, Martha y Felipe. Es que la mediática usó una foto de su ex pareja para su campaña política y eso no habría caído bien en la familia.
La diputada nacional de la Libertad Avanza usó una foto de El Comandante, dejando un mensaje lleno de emoción, lo que generó un gran malestar.
“Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”, escribió Gallardo en la descripción de la imagen, donde se la ve abrazada al empresario.
Este fin de semana, César Carrozza, abogado de los Fort, habló sobre esta situación y reavivó la polémica. En una charla con Intrusos, el letrado expresó su disgusto por la publicación y la calificó como un acto inapropiado.
“Me hizo ruido. No hay ninguna fecha especial, esto fue una campaña política en la que se utilizó a Ricardo, y fue lo único que dije”, señaló.
En ese sentido, Carrozza remarcó que Gallardo había tomado la decisión de no participar de la biopic sobre la vida de Fort y consideró contradictorio que ahora recurriera a su imagen.
“Ella dijo que no quería participar para despegar su imagen, y está en todo su derecho. Pero acá se está usando la imagen de Ricardo y los hijos no lo consintieron”, explicó.
Además, el abogado también dejó en claro que la modelo no suele compartir publicaciones sobre Fort, y que la familia no planea accionar legalmente, aunque considera el caso un uso indebido de imagen.
“No vamos a mandar una carta documento ni pedir un cachet, pero esto es un uso de imagen. En todo este tiempo, Virginia no publicó nada ni para su cumpleaños ni para el aniversario de su fallecimiento”, añadió.
Lejos de quedarse callada, la ex panelista usó su cuenta de X, ex Twitter, para responder a estas declaraciones.
“Qué raro que el abogado de la familia diga que quiero lucrar justo cuando no quise hacerlo. Claro, era redituable para ellos. PD: hay archivo del mismo abogado defendiéndome en ese momento. Memoria”, escribió la exvedette.
