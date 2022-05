Podemos Hablar: el cruce del macrista Roberto García Moritán y el peronista Diego Brancatelli

Cuando le llegó su turno de presentación al marido de Pampita Ardohain, este también se refirió a su compañero del punto de encuentro.

"Moritán es empresario, legislador, gastronómico", señaló Andy. "Yo hago como Diego. Por la presión fiscal que tienen sus ideologías, digo también que soy comerciante", respondió a modo de chicana el diputado de Juntos por el Cambio.

La situación se puso tensa cuando Brancatelli cargó contra la intención del macrismo de imponer una reforma laboral que quite derechos a los trabajadores. El periodista pidió no "negrear" a los empleados. El gastronómico, actividad copada por la informalidad, adujo que a veces "no queda otra"...