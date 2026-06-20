Arrancó el banderazo por la libertad de Cristina Kirchner: se espera un mensaje de la expresidenta

afiche banderazo cristina Convocatoria al banderazo por Cristina.

Se espera un mensaje grabado por la exmandataria, que se repetiría en cada uno de los sitios donde se lleven a cabo las manifestaciones por su libertad, aunque esta versión no fue confirmada por los organizadores.

Por qué en San Telmo y no en Constitución

En principio, el acto iba a ser convocado frente al domicilio donde Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario, en San José 1111, pero se decidió hacerlo en Parque Lezama luego de que la Justicia conminara a la expresidenta a cumplir de forma “estricta” las condiciones de su detención.

En efecto, esta semana el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a la exmandataria a cumplir de forma estricta las reglas de su detención, advirtiéndole que, de persistir las manifestaciones que alteran el orden público, dejaría sin efecto el arresto domiciliario.

En tal sentido argumentó que Cristina fue parte activa de la convocatoria de la manifestación del pasado domingo, colgando una bandera de su balcón, que cruzaba la calle. Además, sostuvo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería autorizar la realización de este tipo de acciones.