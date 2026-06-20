Quebró y despidió a todos sus empleados la empresa que fabricaba lo que todos usaban para saber qué hacer

Tras despedir a todos sus empleados, a quienes trascendió que se les deberían salarios, aportes e indemnizaciones, se inició el proceso de liquidación de todos los bienes de la compañía, con el fin de hacer frente a las importantes deudas acumuladas, adquiridos finalmente por la empresa Papiens SRL, que pagó $41,3 millones para quedarse con la marca Citanova.

Adquirió además toda la maquinaria industrial, los vehículos, el mobiliario y un stock de alrededor de 292.000 unidades entre agendas, separadores y anillos, son el objetivo de volver a poner en marcha la fábrica, reactivar su potencial y generar nuevas oportunidades de trabajo, según indicaron sus nuevos dueños.