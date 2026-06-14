"Honraste la vida": el mensaje de Cristina Kirchner por la muerte de Taty Almeida
La expresidenta volvió a usar sus redes sociales para despedir a la referente de la lucha por los derechos humanos.
La expresidenta Cristina Kirchner utilizó sus redes sociales este domingo por la noche para despedir con un sentido mensaje a Taty Almeida, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora fallecida a los 95 años.
A los pocos minutos de confirmarse el fallecimiento de la histórica referente de los derechos humanos en el Hospital Italiano, la exmandataria se sumó a las profundas muestras de dolor que compartieron diferentes personalidades de la política y la sociedad civil argentina.
A través de sus canales oficiales, Cristina dedicó unas palabras breves pero de fuerte reconocimiento a la trayectoria y la militancia de la dirigente. "Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty", escribió.
El mensaje fue acompañado por una muestra de profundo respeto hacia la figura de Almeida, cuyo legado y militancia pacífica con el pañuelo blanco marcaron un pilar fundamental en la historia reciente y en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del país.
Taty Almeida: una vida de lucha, memoria y pañuelo blanco
Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida popularmente como Taty Almeida, falleció este domingo a los 95 años. Fue una de las principales referentes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una figura central en la defensa de los derechos humanos en Argentina, cuya voz representó a miles de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.
Nacida el 28 de junio de 1930 en una familia con fuertes vínculos militares, se dedicó durante años a la docencia hasta que su vida experimentó un quiebre definitivo en junio de 1975. En esa fecha, un comando de la Triple A secuestró a su hijo Alejandro, un joven de veinte años que militaba en el ERP, trabajaba como empleado público de la agencia Télam y cursaba sus estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Frente a la tragedia, comenzó una intensa búsqueda de respuestas y, con el tiempo, se integró a la organización Madres, donde encontró la contención necesaria para enfrentar la impunidad estatal. Con su pañuelo blanco en la cabeza, recorrió calles, medios de comunicación y foros internacionales para denunciar los crímenes de lesa humanidad, convirtiéndose en un símbolo de resistencia pacífica. A más de 50 años del secuestro, su hijo Alejandro permanece desaparecido.
En abril de este año, la UBA le otorgó el Doctorado Honoris Causa por su labor fundamental en la denuncia de los crímenes de la dictadura y su militancia por la paz social. Al recibirlo, la dirigente aseguró conmovida: "Sinceramente agradezco, y de qué manera, este premio que me han hecho que, por supuesto, en mí están todas las madres. La única lucha que se pierde es la que se abandona".
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