Cristina Kirchner expresó su congoja desde el balcón de San José 1111 ante el paso del cortejo a Taty Almeida

En numerosas entrevistas, Taty contó que provenía de una familia de tradición conservadora y que durante gran parte de su vida estuvo alejada de la militancia política. La desaparición de Alejandro modificó para siempre su mirada sobre el país.

Taty Almeida Taty Almeida

Lo que comenzó como la búsqueda desesperada de un hijo terminó convirtiéndose en una causa colectiva. Con el regreso de la democracia se incorporó a los organismos de derechos humanos y pasó a integrar Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, desde donde sostuvo durante décadas el reclamo por justicia para las víctimas del terrorismo de Estado.

El hijo de Taty Almeida

Alejandro Martín Almeida trabajaba en la sección de publicidad de la agencia de noticias Télam mientras cursaba la carrera de Medicina y desempeñaba labores en el Instituto Geográfico Militar. La noche del 17 de junio de 1975, después de decirle a su madre "Esperame, ya vengo", Alejandro salió de su hogar y nunca más regresó.

estela taty

Taty inició entonces una búsqueda que la llevó a contactar a sus familiares, quienes ocupaban cargos militares, incluso algunos relacionados con altos mandos, como Leopoldo Fortunato Galtieri, quien asumiría como presidente de facto años más tarde. No obstante, sus esfuerzos no encontraron respuesta alguna respecto al paradero de Alejandro.

Fue entonces cuando comenzó a distanciarse gradualmente de su entorno antiperonista. En ese marco, en 1979 dio un paso crucial al acercarse por primera vez a las Madres de Plaza de Mayo.

Con el tiempo, Almeida descubrió que su hijo había sido parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y que su secuestro y desaparición fueron responsabilidad de la Triple A que comenzó a operar durante el tercer mandato de Juan Domingo Perón y siguió, tras su muerte, durante el de su viuda, Isabelita. Relatos de jóvenes que habían militado junto a Alejandro revelaron que lograron exiliarse y reconstruir sus vidas gracias al silencio y la lealtad de él.

taty almeida

En diciembre de 2025, más de 50 años después de su desaparición forzada, la madre de Plaza de Mayo encabezó la presentación del libro póstumo de su hijo titulado "Alejandro por siempre... amor", que recopila poemas escritos por él.