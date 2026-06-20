Malas noticias para Lionel Scaloni: se lesionó uno de los titulares ante Argelia y no estará contra Austria

Cabe destacar que esta dolencia no guarda relación con el problema físico que arrastraba al sumarse a la concentración en Kansas; aquella lesión, que le impidió jugar la final del Torneo Apertura con River tras resentirse en la semifinal ante Rosario Central, se había localizado en la otra pierna.

Una preparación cuesta arriba para Gonzalo Montiel y una decisión por tomar para Lionel Scaloni

El lateral surgido en Núñez viene lidiando con una puesta a punto accidentada en la previa de la cita máxima:

Poco rodaje: Fue uno de los diez futbolistas del plantel que no logró completar la preparación mundialista al mismo ritmo que el resto del grupo.

Ausencias: Pasó casi una semana moviéndose de manera diferenciada, se perdió el encuentro amistoso frente a Honduras y recién pudo sumar sus primeros minutos en el complemento del último ensayo ante Islandia.

Debido a que Molina no había tenido rodaje en ninguno de los dos compromisos previos, el héroe de Qatar 2022 le había ganado la pulseada para ir desde el arranque en el estreno ante los argelinos. Ahora, el defensor tendrá una semana entera para enfocarse en su recuperación con la mente puesta en el cierre de la fase de grupos frente a Jordania, programado para el próximo sábado a las 23:00 en Kansas.