Malas noticias para Lionel Scaloni: se lesionó uno de los titulares ante Argelia y no estará contra Austria
El futbolista sufrió una pequeña lesión muscular en el isquiotibial derecho que lo dejará fuera del próximo compromiso del Mundial 2026.
La Selección Argentina sufrió un contratiempo en la antesala de su segundo compromiso mundialista, por lo que el entrenador Lionel Scaloni quedó obligado a meter mano en el equipo y hacer al menos un cambio de cara a la segunda fecha del Mundial 2026.
Gonzalo Montiel encendió las alarmas del cuerpo técnico al confirmarse que padece una pequeña lesión en el isquiotibial derecho, razón por la cual no pudo entrenarse a la par de sus compañeros el último jueves y quedó descartado para enfrentar a Austria este lunes a las 14:00 en Dallas.
Su lugar en la banda derecha será ocupado por Nahuel Molina, quien ya había sumado rodaje al disputar el segundo tiempo en el debut frente a Argelia.
A pesar de no encontrarse al cien por ciento desde lo físico, la idea es que "Cachete" comience a realizar trabajos livianos en campo durante las prácticas de este sábado y domingo.
Cabe destacar que esta dolencia no guarda relación con el problema físico que arrastraba al sumarse a la concentración en Kansas; aquella lesión, que le impidió jugar la final del Torneo Apertura con River tras resentirse en la semifinal ante Rosario Central, se había localizado en la otra pierna.
Una preparación cuesta arriba para Gonzalo Montiel y una decisión por tomar para Lionel Scaloni
El lateral surgido en Núñez viene lidiando con una puesta a punto accidentada en la previa de la cita máxima:
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Poco rodaje: Fue uno de los diez futbolistas del plantel que no logró completar la preparación mundialista al mismo ritmo que el resto del grupo.
Ausencias: Pasó casi una semana moviéndose de manera diferenciada, se perdió el encuentro amistoso frente a Honduras y recién pudo sumar sus primeros minutos en el complemento del último ensayo ante Islandia.
Debido a que Molina no había tenido rodaje en ninguno de los dos compromisos previos, el héroe de Qatar 2022 le había ganado la pulseada para ir desde el arranque en el estreno ante los argelinos. Ahora, el defensor tendrá una semana entera para enfocarse en su recuperación con la mente puesta en el cierre de la fase de grupos frente a Jordania, programado para el próximo sábado a las 23:00 en Kansas.
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