Leonardo Cositorto aseguró que puso más de 30 mil dólares para la campaña de Diego Santilli en 2021

A modo de cuenta rápida, desde la cárcel calculó: “13 millones de pesos a un dólar a 200 son 65.000 dólares, yo le di la mitad, 32.500. Se lo entregué en efectivo a Gaby”. Aseguró que también colaboró con la carrera automovilística de Nicanor, uno de los hijos de Santilli.

“Los apoyé porque quería un cambio para Argentina. Como también apoyé un poco a la gente de Javier Milei”, dijo al a blanquear su supuesto vínculo con el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza.

leonardo cositorto Leonardo Cositorto durante el juicio por presuntas estafas en Goya, Corrientes

Haciendo una comparación con la denuncia sobre José Luis Espert que lo llevó a renunciar a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza, Cositorto sostuvo: “Yo no soy Fred Machado, voy de frente, salgo a pelear. Si tengo que apoyar públicamente a Diego Santilli, lo apoyo, pero tampoco quiero que hable de ‘personaje’, porque el que necesitaba plata para el hijo era él, y cuando cuando necesitaban plata para las elecciones la puse. No tengo problema, yo los apoyo, pero que no vengan a correrme el rostro ni a mancharme”.

cositorto santilli

En 2022 Santilli había sido consultado en 2022 sobre su supuesto vínculo con Cositorto luego de que se conocieran fotos en redes sociales. En ese entonces, calificó las acusaciones como una “burda operación” y negó haber tenido contactos con el estafador. “No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida”, había afirmado el diputado en esa oportunidad.

Cositorto fue condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas, tras ser hallado culpable de ser el líder de un esquema piramidal o Ponzi con ramificaciones en distintas provincias argentinas.