Leonardo Cositorto aseguró que puso más de 30 mil dólares para la campaña de Diego Santilli en 2021
El fundador de Generación Zoe, condenado a 12 años de prisión por estafas, explicó de qué forma llegó el supuesto pedido del dinero y cómo fue el aporte que habría realizado.
Leonardo Cositorto, condenado a doce años de prisión por la mega estafa de Generación Zoe, aseguró que aportó 32.500 dólares a la campaña del diputado Diego Santilli para las elecciones legislativas de 2021.
En las elecciones legislativas del 2021, Santilli fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por la lista de Juntos por el Cambio. Según Cositorto, preso en el penal de San Cayetano, Corrientes, realizó aportes a la campaña tras un pedido de apoyo.
“No tengo ningún problema con Santilli, lo que no me gusta es que ahora salgan a negarme”, lanzó Cositorto luego de explicar de qué forma llegó el supuesto pedido del dinero y cómo fue el aporte que habría realizado.
“Fue a finales de 2021, por medio de Gabriel González, el que hacía de ‘Rosita’ en ‘Pasión de Sábado’. Él trabajaba conmigo y estaba muy cerca de Santilli. Me hizo el contacto. Después vino el pedido y el apoyo”, relató el estafador ayer en diálogo con Radio Spendid y recordó: “Por medio de Gabriel me llevan a ver a Martiniano Molina, me invitan a comer y ahí había varios, era un evento en Quilmes. Estaba Larreta, Ritondo, Santilli y Pinedo”.
“Molina me comenta que venían perdiendo votos en las elecciones porque les robaban las boletas, no tenían fiscales y que necesitaban aportes para eso”, recordó sobre la situación que habría sucedido entre las PASO y las generales de las legislativas. “Me comentan que el presupuesto era de 13 millones de pesos. Le dije que aportaba el 50%”, aseguró.
A modo de cuenta rápida, desde la cárcel calculó: “13 millones de pesos a un dólar a 200 son 65.000 dólares, yo le di la mitad, 32.500. Se lo entregué en efectivo a Gaby”. Aseguró que también colaboró con la carrera automovilística de Nicanor, uno de los hijos de Santilli.
“Los apoyé porque quería un cambio para Argentina. Como también apoyé un poco a la gente de Javier Milei”, dijo al a blanquear su supuesto vínculo con el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza.
Haciendo una comparación con la denuncia sobre José Luis Espert que lo llevó a renunciar a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza, Cositorto sostuvo: “Yo no soy Fred Machado, voy de frente, salgo a pelear. Si tengo que apoyar públicamente a Diego Santilli, lo apoyo, pero tampoco quiero que hable de ‘personaje’, porque el que necesitaba plata para el hijo era él, y cuando cuando necesitaban plata para las elecciones la puse. No tengo problema, yo los apoyo, pero que no vengan a correrme el rostro ni a mancharme”.
En 2022 Santilli había sido consultado en 2022 sobre su supuesto vínculo con Cositorto luego de que se conocieran fotos en redes sociales. En ese entonces, calificó las acusaciones como una “burda operación” y negó haber tenido contactos con el estafador. “No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida”, había afirmado el diputado en esa oportunidad.
Cositorto fue condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas, tras ser hallado culpable de ser el líder de un esquema piramidal o Ponzi con ramificaciones en distintas provincias argentinas.
