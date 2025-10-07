Tensión con Javier Milei y Diego Santilli en Mar del Plata: la recorrida duró media cuadra
De campaña, el Presidente intentó recorrer la calle Güemes junto a sus candidatos, pero fue repudiado por los vecinos.
Como ocurrió en otras ciudades como Santa Fe y Paraná, el tenso clima social complicó la caminata del presidente Javier Milei, que este martes intentó arengar a militantes en las calles de Mar del Plata junto a su nuevo primer candidato a diputado, Diego Santilli, pero en medio del repudio generalizado, alcanzó a recorrer apenas media cuadra.
El mandatario estuvo en la ciudad bonaerense junto a Santilli, el apuntado por La Libertad Avanza (LLA) para encabezar la lista tras la renuncia de José Luis Espert envuelto en un escándalo por sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.
Para el cierre de la actividad de campaña, el Presidente fue llevado por sus militantes a una camioneta y le habló a sus seguidores mediante un megáfono para pedirles su apoyo de cara a las próximas elecciones legislativas.
El evento se desarrolló en la calle Güemes, que fue escenario de un importante despliegue de seguridad y la presencia de manifestantes, tanto a favor como en contra del mandatario.
Milei se dirigió a los militantes desde una camioneta, utilizando un megáfono. Estuvo acompañado por Santilli, la por ahora segunda candidata a diputada Karen Reichardt, y su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
En este marco, el Presidente articuló su discurso en torno a la trascendencia de las próximas elecciones. "Quiero que sepan que es un placer enorme volver a estar en esta hermosa ciudad. Quiero que sepan que vengo a pedirles el apoyo para mis candidatos, con Diego Santilli, Karen Reichardt y (el armador en la Provincia) Sebastian Pareja. Estamos en un momento bisagra de la Argentina", expresó.
En tanto, el jefe de Estado planteó la elección como una disyuntiva entre el pasado y su proyecto de gobierno, mientras reconocía la dureza de la situación económica actual. "Tenemos que elegir si volvemos al pasado, al modelo de la inflación, de la pobreza, o este modelo, que logró bajar la inflación y la vamos a eliminar el año que viene", señaló.
"No desconocemos lo duro de la situación, tenemos claro que hay que seguir esforzándose. Pero les pido que no aflojen, estamos a mitad de camino", insistió Milei. Para cerrar, el Presidente subrayó que "es determinante lo que ocurra este 26 de octubre".
