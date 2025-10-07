Tensión con Javier Milei y Diego Santilli en Mar del Plata: la recorrida duró media cuadra

Milei se dirigió a los militantes desde una camioneta, utilizando un megáfono. Estuvo acompañado por Santilli, la por ahora segunda candidata a diputada Karen Reichardt, y su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En este marco, el Presidente articuló su discurso en torno a la trascendencia de las próximas elecciones. "Quiero que sepan que es un placer enorme volver a estar en esta hermosa ciudad. Quiero que sepan que vengo a pedirles el apoyo para mis candidatos, con Diego Santilli, Karen Reichardt y (el armador en la Provincia) Sebastian Pareja. Estamos en un momento bisagra de la Argentina", expresó.

milei mar del plata

En tanto, el jefe de Estado planteó la elección como una disyuntiva entre el pasado y su proyecto de gobierno, mientras reconocía la dureza de la situación económica actual. "Tenemos que elegir si volvemos al pasado, al modelo de la inflación, de la pobreza, o este modelo, que logró bajar la inflación y la vamos a eliminar el año que viene", señaló.

"No desconocemos lo duro de la situación, tenemos claro que hay que seguir esforzándose. Pero les pido que no aflojen, estamos a mitad de camino", insistió Milei. Para cerrar, el Presidente subrayó que "es determinante lo que ocurra este 26 de octubre".