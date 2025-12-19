Imputaron a conocido empresario de Palermo por abusar de compañeros de colegio de su hijo

Todo habría ocurrido en el domicilio familiar de Porcel, ubicado en el barrio porteño de Palermo, así como también dentro del departamento vacío de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero o en sus oficinas.

"Son hechos de hace dos o tres años. Cuando los padres se enteraron, comenzaron a restringir la salida de sus hijos a esas reuniones organizadas por Porcel y, finalmente, saltó todo en 2024”, describieron los investigadores a La Nación.

colegio palermo chico - chica Colegio Palermo Chico

Tras las denuncias, se allanaron los domicilios y las oficinas de Porcel, y se secuestraron computadoras y celulares para ser peritados; además de que se hicieron las Cámaras Gesell a los adolescentes.

A su vez, el juzgado le dictó al imputado una prohibición de acercamiento a 300 metros de las presuntas víctimas, lo que le impide concurrir tanto cerca del colegio como de un club social al cual asisten con frecuencia.

La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, es tramitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard, y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Pablo Turano.

Pese al escándalo, Porcel le solicitó a la Justicia realizar un viaje de Punta del Este, Uruguay, desde el 17 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026, por el casamiento de su sobrina. Tanto el juez como el fiscal autorizaron al empresario a viajar al exterior al considerar que no posee antecedentes penales y que no existe riesgo de fuga.