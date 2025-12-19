Imputaron a conocido empresario de Palermo por abusar de compañeros de colegio de su hijo
Sobre el imputado recaen al menos diez denuncias que refieren a encuentros donde los incitaba a beber alcohol y a hacer apuestas online.
Un empresario fue imputado por presuntos abusos y acosos cometidos contra menores de edad. La causa tiene al menos diez denuncias presentadas por padres de alumnos del Colegio Palermo Chico al que asiste el hijo del acusado. Los escritos refieren a encuentros donde los incitaba a beber alcohol y a hacer apuestas online.
Las acusaciones recaen sobre Marcelo Porcel, empresario y exconcesionario del shopping Oh! Buenos Aires. El imputado todavía no prestó declaración indagatoria debido a que esta semana se incorporó un nuevo denunciante al expediente.
La primera denuncia, realizada a mediados de 2024, fue impulsada por padres del colegio e incluyó a al menos seis víctimas. Luego, la querella incorporó más testimonios.
Según las denuncias, Porcel organizaba reuniones con compañeros de su hijo durante las cuales los incitaba a consumir bebidas alcohólicas y les transfería dinero, incentivándolos para que realizaran apuestas online, incluso sabiendo que uno de los adolescentes tenía problemas de ludopatía.
Los encuentros habrían incluido además reiteradas situaciones de acoso, como realizar desafíos de consumo de bebidas alcohólicas a cambio de figuritas del Mundial, u ofrecerles dinero para que dieran vueltas en ropa interior. Algunas de estas escenas habrían sido registradas en imágenes y videos que hoy están bajo análisis pericial.
Todo habría ocurrido en el domicilio familiar de Porcel, ubicado en el barrio porteño de Palermo, así como también dentro del departamento vacío de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero o en sus oficinas.
"Son hechos de hace dos o tres años. Cuando los padres se enteraron, comenzaron a restringir la salida de sus hijos a esas reuniones organizadas por Porcel y, finalmente, saltó todo en 2024”, describieron los investigadores a La Nación.
Tras las denuncias, se allanaron los domicilios y las oficinas de Porcel, y se secuestraron computadoras y celulares para ser peritados; además de que se hicieron las Cámaras Gesell a los adolescentes.
A su vez, el juzgado le dictó al imputado una prohibición de acercamiento a 300 metros de las presuntas víctimas, lo que le impide concurrir tanto cerca del colegio como de un club social al cual asisten con frecuencia.
La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, es tramitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard, y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Pablo Turano.
Pese al escándalo, Porcel le solicitó a la Justicia realizar un viaje de Punta del Este, Uruguay, desde el 17 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026, por el casamiento de su sobrina. Tanto el juez como el fiscal autorizaron al empresario a viajar al exterior al considerar que no posee antecedentes penales y que no existe riesgo de fuga.
